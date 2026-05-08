Piazza Affari: in calo Banco Desio

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca con sede a Desio , che presenta una flessione del 3,77% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Banco Desio rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di medio periodo dell' istituto di credito tricolore rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 8,717 Euro, mentre i supporti sono stimati a 8,277. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 9,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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