Piazza Affari: scambi al rialzo per Banco Desio

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca con sede a Desio , che tratta in utile del 2,16% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Banco Desio rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico dell' istituto di credito tricolore mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8,4 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,58. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```