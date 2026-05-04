Perde Banco Desio sul mercato di Piazza Affari

(Teleborsa) - Pressione sulla banca con sede a Desio , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,99%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Banco Desio rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di breve periodo dell' istituto di credito tricolore mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8,833 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 8,693. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8,973.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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