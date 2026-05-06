Piazza Affari: andamento rialzista per Banco Desio

(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca con sede a Desio , che avanza bene del 2,96%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco Desio , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico dell' istituto di credito tricolore segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8,643 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8,743. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8,577.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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