Piazza Affari: andamento rialzista per Banco Desio
(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca con sede a Desio, che avanza bene del 2,96%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco Desio, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico dell'istituto di credito tricolore segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8,643 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8,743. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8,577.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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