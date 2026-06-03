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/ PMI servizi Unione Europea in maggio
PMI servizi Unione Europea in maggio
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03 giugno 2026 - 10.10
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PMI servizi in maggio pari a 47,7 punti
, in aumento rispetto al precedente 47,6 punti (la previsione era 46,4 punti).
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