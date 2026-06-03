Milano 16:41
50.162 -0,82%
Nasdaq 16:41
30.667 +0,02%
Dow Jones 16:41
50.932 -0,73%
Londra 16:41
10.341 -0,32%
Francoforte 16:41
24.774 -1,39%

PMI servizi Unione Europea in maggio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PMI servizi Unione Europea in maggio
Unione Europea, PMI servizi in maggio pari a 47,7 punti, in aumento rispetto al precedente 47,6 punti (la previsione era 46,4 punti).
Condividi
```