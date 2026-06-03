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Unione Europea, PMI composito in maggio
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03 giugno 2026 - 10.10
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Unione Europea,
PMI composito in maggio pari a 48,5 punti
, in calo rispetto al precedente 48,8 punti (la previsione era 47,5 punti).
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