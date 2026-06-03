Appuntamenti macroeconomici del 3 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 03/06/2026
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 46,4 punti; preced. 47,6 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 47,5 punti; preced. 48,8 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,8%; preced. 2,1%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 3,4%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -8,5%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 116K unità; preced. 109K unità)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 50,9 punti; preced. 51 punti)
15:45 USA: PMI composito (atteso 51,7 punti; preced. 51,7 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 53,8 punti; preced. 53,6 punti)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 4,6%; preced. 1,5%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,33 Mln barili)
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