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PNRR, al via Cabina regia su revisione Piano

Economia
PNRR, al via Cabina regia su revisione Piano
(Teleborsa) - Al via a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, la Cabina di Regia sul PNRR. All’ordine del giorno la proposta di revisione del Piano.

Alla riunione, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, partecipano i Ministri e Sottosegretari competenti. Presente la Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia – Romagna, Toscana e Marche, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’Associazione nazionale comuni italiani, e l’Unione delle Province d’Italia.
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