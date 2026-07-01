Orsted, Fitch migliora outlook a stabile e conferma rating "BBB"

(Teleborsa) - Fitch ha rivisto l'outlook su Orsted , colosso danese delle energie rinnovabili, da "negativo" a "stabile" e ha confermato il rating "BBB".



La revisione dell'outlook riflette principalmente la tempestiva attuazione da parte di Orsted del suo piano di rotazione degli asset e la solida struttura finanziaria. Inoltre, la società ha compiuto progressi tangibili sul progetto Revolution Wind, che è ormai prossimo al completamento. Di conseguenza, Fitch ritiene ora ridotto il rischio legato all'attuazione del piano strategico di Orsted.



L'agenzia di rating stima che la società manterrà un margine di indebitamento sufficiente nel periodo 2026-2027 per far fronte a potenziali sviluppi negativi negli Stati Uniti o a sporadici ritardi nei progetti, mantenendo al contempo parametri di credito commisurati al rating "BBB".

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