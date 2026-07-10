Immobiliare: Invimit crea 1.000 posti letto agevolati

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di INVIMIT SGR ha deliberato il via alla prima operazione inserita nell’ambito della Missione REgenera, finalizzata alla realizzazione di iniziative di social housing attraverso la valorizzazione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di immobili già pubblici gestiti dalla SGR, destinati a incrementare l’offerta di alloggi a canone accessibile, con particolare attenzione ai lavoratori del settore pubblico e sanitario.



L’operazione si basa sulla proposta pervenuta a INVIMIT SGR da una primaria SGR di mercato ed è così articolata. In primo luogo, la partecipazione del Fondo i3 MEF mediante sottoscrizione in denaro di quote del nuovo fondo per un importo complessivo pari a circa 39 milioni di euro. Dopo l’istituzione del fondo dedicato agli immobili della pubblica amministrazione dei giorni scorsi, prosegue quindi l’impiego delle risorse del Fondo i3 MEF, gestito da INVIMIT e interamente partecipato dal Ministero dell’economia e delle finanze, che il 30 dicembre 2025 aveva sottoscritto quote per un valore complessivo di 170 milioni di euro. L’operazione si inserisce nel percorso promosso dal Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso il Dipartimento dell’Economia, e dalla Cabina di Regia per gli immobili pubblici, presieduta dalla senatrice on. Lucia Albano, volto a sviluppare, in coerenza con il Piano Strutturale di Bilancio di Medio Termine, un modello di co-investimento pubblico-privato capace di attrarre capitali privati e amplificare l’impatto degli investimenti di interesse generale.



In secondo luogo, la partecipazione di ulteriori investitori qualificati, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro. Infine, il conferimento o la vendita a un fondo di nuova istituzione di cinque immobili di proprietà di fondi gestiti dalla SGR.



Nei prossimi giorni INVIMIT pubblicherà un avviso di mercato per raccogliere eventuali offerte migliorative, che dovranno rispettare le caratteristiche dell’operazione così come descritta.



Il nuovo fondo investirà in progetti di edilizia residenziale a canone accessibile, destinati a cittadini svantaggiati o appartenenti a gruppi sociali vulnerabili che, a causa di vincoli di solvibilità, versano in condizioni di grave disagio abitativo ovvero non sono in grado di accedere ad alloggi a condizioni di mercato.



Gli alloggi sociali realizzati saranno assegnati ai beneficiari secondo la normativa vigente e mediante apposite convenzioni stipulate con i Comuni interessati, che ne disciplineranno condizioni e criteri di assegnazione. Gli interventi saranno destinati, in via prevalente ma non esclusiva, a soddisfare la domanda abitativa in locazione a canone calmierato dei lavoratori del pubblico impiego, con particolare riferimento al personale del sistema sanitario, quali infermieri, operatori socio-sanitari, giovani medici e specializzandi.



L’investimento consentirà la realizzazione di 400 nuovi alloggi, per un totale di circa 1.000 posti letto, distribuiti nei cinque immobili oggetto dell’operazione: Padova (Ex Caserma Romagnoli, 300 alloggi), Novara (via Monteverdi, 25 alloggi), Torino (via Bligny, 17 alloggi), Cremona (via Dante, 29 alloggi) e Forlì (Piazzale Vittoria, 29 alloggi).



L’operazione si colloca nel solco del ruolo di INVIMIT nell’attuazione del Piano Casa, in quanto la struttura della Missione REgenera sarà replicata nel secondo pilastro del provvedimento del Governo, che prevede la costituzione di un fondo immobiliare gestito da INVIMIT per contribuire ad ampliare l’offerta di alloggi a canone accessibile.

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