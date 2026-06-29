Energy, revisione obiettivi e assegnazione 240.000 opzioni relative al "Piano di Stock Option"

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Energy ha proceduto alla revisione dei beneficiari e degli obiettivi del management in riferimento all’ultima tranche di 240.000 opzioni del Piano di Stock Option.



Le suddette opzioni - si legge in una nota - sono state precedentemente assegnate nell’ambito del piano d’incentivazione denominato "Piano di Stock Option", approvato dall’assemblea dei soci il 17 giugno 2022 in fase di IPO, che prevedeva l’assegnazione di un massimo di 1.500.000 opzioni in una o più tranche, e costituiscono la tranche non attribuita (nel giugno 2025 con riferimento al 2024) delle 600.000 opzioni già assegnate al management dal Consiglio il 24 giugno 2022.



Si tratta dell’ultima assegnazione dell’originario Piano di Stock Option.



Le 240.000 opzioni matureranno in favore del consigliere delegato Andrea Taffurelli al raggiungimento dell’obiettivo denominato "Prototipo Stack", nell’ambito del progetto "New BESS", afferente alla acquisizione di nuove competenze tecnologiche e industriali su sistemi di accumulo.



Ai fini dell’applicazione del regolamento attuativo del piano, la data di maturazione è quindi individuata nel 31 ottobre 2026.

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