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Prezzi consumo Unione Europea (YoY) in aprile

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Prezzi consumo Unione Europea (YoY) in aprile
Unione Europea, Prezzi consumo in aprile su base annuale (YoY) +3%, in aumento rispetto al precedente +2,6% (in linea con le stime degli analisti).
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