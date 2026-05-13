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Produzione industriale Unione Europea (YoY) in marzo

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Produzione industriale Unione Europea (YoY) in marzo
Unione Europea, Produzione industriale in marzo su base annuale (YoY) -2,1%, in calo rispetto al precedente -0,8% (la previsione era -1,7%).
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