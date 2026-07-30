Elica, marginalità operativa migliora nonostante calo fatturato. Nuovo finanziamento da 120 milioni

(Teleborsa) - Elica , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi pari a 223,5 milioni di euro, in calo del 6,9% (-5,8% organico) rispetto ai 240 milioni di euro del primo semestre 2025, in un contesto di mercato caratterizzato da una domanda ancora debole e da elevata incertezza. La divisione Cooking, che rappresenta circa il 78% dei ricavi consolidati, ha registrato ricavi pari a 175,4 milioni di euro, in calo del 5,4%. La divisione Motors, che rappresenta circa il 22% dei ricavi consolidati, ha registrato ricavi pari a 48,0 milioni di euro, in calo del 12,1%.



L'EBITDA Normalizzato è pari a 14,5 milioni di euro (14,9 milioni di euro in 1H 2025) con un margine sui ricavi del 6,5% (6,2% in 1H 2025). Nonostante il calo dei volumi rispetto allo scorso esercizio, la marginalità ha evidenziato una sostanziale tenuta grazie alle azioni di contenimento dei costi, alla flessibilità industriale e alle iniziative implementate per adeguare la capacità produttiva agli attuali livelli

di domanda. Gli elementi di natura finanziaria sono pari a -3,8 milioni di euro (-3,6 milioni di euro in 1H 2025). La variazione è riconducibile principalmente all'incremento degli oneri finanziari. Il risultato netto normalizzato di pertinenza del Gruppo è pari a -3 milioni di euro rispetto a -2,2 milioni di euro al 30 giugno 2025.



La Posizione Finanziaria Netta normalizzata è negativa per 62,7 milioni di euro al 30 giugno 2026, rispetto a 52,2 milioni di euro al 31 dicembre 2025 e a 53,9 milioni di euro al 30 giugno 2025. Il valore esclude le passività derivanti dall'applicazione dell'IFRS 16, pari a 16,4 milioni di euro.



"I risultati del primo semestre riflettono la capacità del Gruppo di generare valore in un mercato che rimane complesso, la crescita a doppia cifra dei marchi propri in Nord America e la tenuta in EMEA hanno in parte compensato la debolezza dell'OEM in Nord America, mentre la disciplina sui costi e la flessibilità industriale ci hanno permesso di migliorare i margini, in crescita nel semestre nonostante il calo dei volumi - dichiarato l'AD Luca Barboni - Infine, il nuovo finanziamento da 120 milioni di euro, sottoscritto a fine giugno con il supporto di primari istituti bancari, conferma la fiducia dei nostri partner finanziari e ci garantisce le risorse per proseguire negli investimenti a supporto della trasformazione cooking e della crescita del Gruppo".



Il 30 giugno 2026 Elica ha perfezionato un nuovo contratto di finanziamento in pool, composto da due diverse linee di credito, per un importo massimo complessivo utilizzabile di 120 milioni di euro, destinato a sostenere il piano di investimenti e il percorso di sviluppo del Gruppo. L'operazione è stata realizzata con un pool di primari istituti finanziari composto da UniCredit, in qualità di Global Coordinator, Bookrunner, Banca Agente e SACE Agent, e BNL BNP Paribas, in qualità di Global Coordinator e Bookrunner. Banco BPM, Crédit Agricole Italia e BPER Banca hanno partecipato all'operazione in qualità di banche finanziatrici. Il contratto è composto da una Term Loan di 65 milioni di euro, con durata di sei anni e scadenza nel 2032, e da una linea Capex di 55 milioni di euro, con durata di otto anni e scadenza nel 2034, assistita al 50% dalla Garanzia SACE. Al 30 giugno 2026 la Società non ha ancora utilizzato le due linee di credito. Successivamente alla chiusura del semestre, il 7 luglio 2026 è stata utilizzata integralmente la Term Loan e, l'8 luglio 2026, è stata effettuata la prima erogazione della linea Capex.

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