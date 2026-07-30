SACE50: si completa la squadra manageriale per l’attuazione del Piano Strategico 2026-2028

(Teleborsa) - SACE, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rafforza la propria organizzazione per dare attuazione al Piano Strategico SACE50 2026-2028, che prevede circa 150 miliardi di euro di nuovi impegni nel triennio.



Il Piano segna una rinnovata focalizzazione sulla missione storica di SACE come Export Credit Agency italiana, con l’obiettivo di accompagnare un numero crescente di imprese sui mercati internazionali, favorire la diversificazione geografica e settoriale dell’export e rafforzare le filiere produttive. A questa direttrice si affianca un intervento sul mercato domestico, concentrato sui progetti strategici per il Paese e caratterizzato da un attento presidio dei rischi.



Per raggiungere questi obiettivi, SACE adotta, riorganizza e rafforza la propria squadra manageriale – sotto la guida dell’Amministratore Delegato Michele Pignotti e del Presidente Guglielmo Picchi - con nuove specializzazioni e competenze per rendere ancora più integrata la gestione delle attività finanziarie, creditizie, legali, di rischio e compliance. La nuova organizzazione coniuga l’ingresso di professionalità di elevato profilo provenienti dal mercato con la valorizzazione delle competenze e dei percorsi di crescita maturati all’interno del Gruppo.



In questo quadro, Ivan Giacoppo entra in SACE con il ruolo di Chief Financial Officer, portando oltre 25 anni di esperienza nella finanza internazionale, nei mercati dei capitali e nella finanza di progetto, maturata in corporate multinazionali, banche e realtà istituzionali. Già Finance Director di Mundys, nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di responsabilità anche in Autostrade per l’Italia, SACE, Mediocredito Centrale e Banca di Roma. A lui farà capo la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, insieme ai processi di pianificazione e controllo di gestione.



Nel ruolo di Chief Credit Officer entra nella squadra Enton Resuli. Con oltre 18 anni di esperienza nei servizi finanziari, Resuli ha maturato una consolidata competenza nella gestione integrata dei rischi, nell’allineamento delle strategie di rischio agli obiettivi di business e ai requisiti regolamentari, nonché nell’utilizzo di strumenti avanzati di analisi. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di responsabilità presso National Bank of Greece, Banca Popolare di Sondrio e Oliver Wyman. Nel nuovo incarico contribuirà a rafforzare i processi di valutazione e gestione del credito, a supporto dello sviluppo di operazioni complesse e della crescita internazionale delle imprese.



La nuova organizzazione valorizza, al tempo stesso, percorsi professionali cresciuti all’interno del Gruppo.



Valerio Ranciaro, con un’ampia esperienza nel settore e dal 2009 in SACE - dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale di SACE SRV dal 2011 al 2023 ed è attualmente Responsabile Credit & Restructuring - diventa Direttore Generale di SACE SRV, il presidio specialistico del Gruppo con focus sulla gestione del portafoglio distressed e sulla business information, con l'obiettivo di valorizzare le competenze esistenti, migliorare l’efficienza operativa e ottimizzare i profili fiscali correlati.



Contestualmente, Chiara Maruccio, con oltre vent’anni di esperienza nel settore banking & insurance e in SACE dal 2013, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino alla nomina a Chief Risk Officer nel 2023 e Chief Financial Officer nel 2024, assume il nuovo ruolo di Chief Risk & Compliance Officer. Nel nuovo ruolo guiderà, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato, il presidio integrato dei rischi aziendali e dei controlli di secondo livello. Coordinerà le attività di risk management, compliance, antiriciclaggio, export control, Modello 231 e monitoraggio del rischio di credito, rafforzando l’indipendenza dei controlli e il supporto ai processi decisionali della Società.



Massimo Schirò diventa Chief Legal Officer. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore bancario e finanziario, Schirò ha maturato competenze nella finanza strutturata, nell’export finance e nelle garanzie pubbliche, ricoprendo in SACE ruoli di crescente responsabilità nelle aree legale, governance e sviluppo del business internazionale.



Con queste nomine si completa la squadra manageriale chiamata a tradurre le direttrici di SACE50 in azioni concrete, rafforzando la capacità dell’azienda di accompagnare le imprese, anticipare e gestire i rischi e mettere a sistema competenze specialistiche al servizio dell’export e della competitività del Paese.





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