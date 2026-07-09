Coin, prosegue percorso di risanamento. Prossimo tavolo al Mimit il 7 ottobre

(Teleborsa) - Nuovo confronto al Mimit dedicato alla situazione del Gruppo Coin, nel corso del quale sono stati illustrati i "significativi avanzamenti del percorso di risanamento aziendale", si legge in una nota del Ministero. L'azienda ha evidenziato come sussistono prospettive positive per il mantenimento del punto vendita di Verona nell'attuale immobile; ha inoltre confermato la riduzione degli esuberi attualmente previsti attraverso il riassorbimento del personale e il ricorso alle uscite volontarie, nonché l'imminente definizione di nuove partnership commerciali destinate a rafforzare il piano di rilancio del Gruppo.



Contestualmente, Coin ha comunicato l'ampliamento delle opportunità di accesso alle uscite volontarie nei punti vendita di Roma, Milano, Bologna, Mestre e Firenze, contribuendo ulteriormente a contenere l'impatto occupazionale del piano.



Le organizzazioni sindacali hanno espresso apprezzamento per i concreti passi avanti illustrati dall'azienda e per il percorso di confronto fin qui sviluppato, riconoscendo gli avanzamenti registrati nella gestione della vertenza. Il Ministero ha preso atto dell'evoluzione positiva del piano di rilancio, confermando il sostegno al percorso di risanamento del Gruppo Coin e assicurando il costante monitoraggio della situazione. Il prossimo tavolo di confronto è stato convocato per il 7 ottobre.



L'incontro si è svolto "in un clima costruttivo, che ha permesso di identificare con istituzioni e sindacati un percorso condiviso per la gestione del piano sociale, finalizzato alla conservazione del livello dell'impiego attraverso soluzioni condivise", ha commentato la società, che "conferma l'importanza di un dialogo aperto e di relazioni costruttive con le parti sociali e le istituzioni per gestire al meglio l'attuale fase di trasformazione e di rilancio".

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