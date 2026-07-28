Bending Spoons, linea di finanziamento a medio-lungo termine da 500 milioni di euro garantita da SACE

(Teleborsa) - Bending Spoons ha annunciato oggi di aver sottoscritto un nuovo finanziamento a medio-lungo termine da 500 milioni di euro erogato da HSBC Continental Europe (in qualità di Sole Coordinator e MLA), Intesa Sanpaolo S.p.A. (in qualità di SACE Agent e MLA) e BPER Banca Corporate & Investment Banking (in qualità di Structuring Advisor e MLA). La linea di finanziamento, con scadenza a marzo 2031, beneficia di una garanzia fornita da SACE nel quadro della sua missione di sostegno alla crescita internazionale delle imprese italiane.



Insieme a ulteriori 495 milioni di euro di finanziamento Term Loan A e a un incremento di 490 milioni di euro dei commitment nell’ambito della linea di credito revolving di Bending Spoons, l'operazione porta a 1,49 miliardi di euro l’importo complessivo delle linee di finanziamento nuove e incrementate sottoscritte da Bending Spoons dall’inizio del secondo trimestre. Sia il finanziamento Term Loan A sia gli ulteriori commitment sulla linea di credito revolving sono disponibili per finalità aziendali generali e acquisizioni. Ciascuna linea ha scadenza a marzo 2031.



"Siamo grati per il costante supporto di SACE e dei nostri partner finanziari - ha dichiarato Davide Scarpazza, co-chief financial officer di Bending Spoons -. Queste operazioni rafforzano le nostre risorse di capitale e ci offrono ulteriore flessibilità finanziaria. Il nostro obiettivo è massimizzare il valore per azione nel lungo termine e restiamo concentrati sull’impiego del capitale in modo disciplinato per generare rendimenti interessanti e ponderati per il rischio, principalmente attraverso acquisizioni".



"Bending Spoons è un chiaro esempio di come l’innovazione italiana, unita a un’eccezionale densità di talento, possa competere e crescere su scala globale - ha dichiarato Michele Pignotti, amministratore delegato di SACE -. Questa operazione conferma l’impegno di SACE nel sostenere le aziende leader italiane che investono nell’innovazione, si espandono nei mercati globali e contribuiscono alla competitività dell’ecosistema dell’innovazione italiano".

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