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Produzione industriale Unione Europea (MoM) in marzo

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Produzione industriale Unione Europea (MoM) in marzo
Unione Europea, Produzione industriale in marzo su base mensile (MoM) +0,2%, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,3%).
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