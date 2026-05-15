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Giappone, Prezzi produzione (MoM) in aprile

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Giappone, Prezzi produzione (MoM) in aprile
Giappone, Prezzi produzione in aprile su base mensile (MoM) +2,3%, in aumento rispetto al precedente +0,8% (la previsione era +0,7%).

(Foto: Walkerssk / Pixabay)
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