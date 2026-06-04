Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 3/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno
Seduta in ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un decremento dell'1,07%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 50.486. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 49.683. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 49.327.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)