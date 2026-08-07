Guida sicura: iniziativa ASPI-Polizia fa tappa in Emilia-Romagna

(Teleborsa) - Fa tappa nell'area di servizio "La Pioppa Ovest" lungo l'A1 l’iniziativa congiunta di Autostrade per l'Italia e Polizia di Stato per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale e promuovere comportamenti corretti alla guida L’appuntamento arriva in occasione del secondo week end di esodo di agosto che porterà molti italiani a raggiungere le diverse località di villeggiatura presenti lungo la costa adriatica.



Dalle 9.00 del mattino la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia saranno a disposizione degli utenti in transito per fornire consigli utili su sicurezza, viabilità e per distribuire dei piccoli gadget.



All’interno dell’area ristoro sarà allestito un punto di incontro nel locale SafetyPoint, dove saranno promosse attività interattive rivolte ai viaggiatori, per sensibilizzare sui rischi legati alla distrazione, all'uso delle cinture, fino al rispetto dei limiti di velocità e della distanza di sicurezza. In particolare, la Polizia Stradale sarà presente con personale specializzato che, anche grazie all'ausilio di specifici visori per esperienze immersive, consentirà agli utenti in viaggio di sperimentare in sicurezza gli effetti di condizioni che possono compromettere la guida.



Inoltre, sul posto sarà operativo il personale ANPAS per fornire assistenza medica ed eseguire gratuitamente, su richiesta, misurazioni di pressione e saturazione dell'ossigeno, oltre a eventuali interventi di primo soccorso.



Nel corso del primo appuntamento, che si è svolto all’interno dell’area di servizio di Teano ovest lungo la A1, sono stati oltre 20mila gli automobilisti che hanno sfruttato gli stand per prendere informazioni sulla guida sicura e sulle problematiche varie legate al caldo. Inoltre, sono state oltre 40 le persone che hanno usufruito dei controlli medici.



L'iniziativa si replicherà nei due week end di controesodo, sabato 22 agosto a "Sillaro Est", sempre in A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, e sabato 29 agosto sulla A1 Milano-Napoli a "Casilina Est", tra Cassino e Pontecorvo.



Il progetto si inserisce nella collaborazione tra Autostrade per l'Italia e Polizia di Stato per promuovere comportamenti corretti alla guida e offrire servizi di assistenza e informazione agli utenti nei periodi di maggiore mobilità. Inoltre, si affianca alla campagna di sensibilizzazione “La sicurezza ci rende tutti campioni” promossa da Autostrade per l’Italia in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che punta a diffondere una cultura della guida responsabile e della prevenzione, ricordando come ogni automobilista possa contribuire concretamente a rendere le strade più sicure attraverso comportamenti corretti e il rispetto delle regole.

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