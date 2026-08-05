Via libera del Cipess a infrastrutture e coesione: 10,5 miliardi per il Brennero

Il Comitato interministeriale guidato da Giancarlo Giorgetti ha dato il via libera ad una serie di provvedimenti

(Teleborsa) - Il Cipess - Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, riunitosi sotto la presidenza del Ministro Giorgetti, con la partecipazione del Segretario del Cipess e Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, ha adottato una serie di provvedimenti in materia di infrastrutture, politiche di coesione, ricostruzione post-sisma.



Infrastrutture: Brennero, Autostrade Alto Adriatico e porti



Sul fronte delle grandi opere, il Comitato ha approvato una serie di provvedimenti. Per l'asse ferroviario Monaco-Verona -

Galleria di Base del Brennero è stato autorizzato l'avvio del quinto lotto costruttivo (costo di 456,77 milioni di euro) ed è stato approvato il nuovo limite di spesa complessivo dell'opera, pari a circa 10,5 miliardi di euro. Di questi, circa 5,262 miliardi sono a carico della quota italiana, in diminuzione di circa 5,75 milioni rispetto alla precedente determinazione del CIPESS. Confermata la tabella di marcia che fissa la messa in esercizio per ottobre 2032.



Via libera all'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (PEF) per le Autostrade Alto Adriatico per il periodo regolatorio 2025-2029 relativo all'accordo di cooperazione tra il MIT, Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e la società concessionaria. Gli investimenti previsti ammontano a circa 1.888 milioni di euro, senza prevedere alcun aumento tariffario per gli utenti nel quadriennio.



Espresso parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale che assegna risorse del Fondo per le infrastrutture portuali per un programma di 14 interventi infrastrutturali per circa 357,6 milioni di euro, destinati a porti di rilevanza nazionale tra cui Piombino, Gioia Tauro, Napoli, Ortona, Ancona, Pesaro, Venezia, Trieste Noghere e Tremestieri.



Adottato il parere sul Contratto di Programma tra ENAC e SO.GE.A.AL. per il periodo 2023-2026, che prevede investimenti totali per circa 23,8 milioni di euro sull'Aeroporto di Alghero.



Politiche di coesione e Accordi



In materia di coesione, il Cipess ha rimodulato e sbloccato risorse territoriali. Assegnati fondi per gli accordi ministeriali: del Ministero dell’Università e della Ricerca (381,2 milioni), del Ministero dell’Interno (278 milioni) e del Ministero della Salute (90 milioni).



Adottato il Piano Nazionale per le Politiche Urbane 2021-2027 con una dotazione superiore a 576 milioni di euro, oltre alla modifica del Programma operativo complementare "Città Metropolitane" 2014-2020 per un valore complessivo di oltre 468 milioni.



Stanziate risorse FSC 2014-2020 per interventi a carattere territoriale: per il complesso "La Balzana" a Santa Maria la Fossa (CE), per il completamento del polo scolastico Alta Val Trebbia a Bobbio (PC) e per la riqualificazione dell'ex base NATO di Affi (VR).



Approvate modifiche e rimodulazioni per gli Accordi di coesione e i piani di sviluppo di diverse regioni: Marche, Sardegna, Valle d’Aosta e Abruzzo. Parallelamente, si è proceduto alla ricognizione e revoca di 36,2 milioni di euro non vincolati del FSC 2007-2013, che rientrano nella disponibilità del fondo.



Sisma Abruzzo e Servizio Idrico



Ricostruzione L'Aquila: Stanziata la riprogrammazione di 1 milione di euro (ex delibera CIPE 77/2015) per ultimare i lavori del Teatro Comunale dell’Aquila nell'ambito degli interventi di ricostruzione post-sisma.



Assegnati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al gestore del servizio idrico integrato "Livenza Tagliamento Acque", finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di collettamento, fognatura e depurazione tra il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto.

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