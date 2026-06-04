USA, produttività e costo unitario del lavoro rivisti al ribasso a +0,3% t/t e +1,8% t/t nel 1° trimestre

(Teleborsa) - Nel 1° trimestre del 2026 la produttività del settore non agricolo in USA è aumentata dello 0,3% t/t, rallentando rispetto al +1,8% del trimestre precedente e al di sotto rispetto al +0,8% del preliminare.



Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro (escluso il settore agricolo) è aumentato dell'1,8%, dopo il +4,4% del trimestre precedente e rispetto al +2,3% della prima lettura.



(Foto: Pete Linforth / Pixabay)

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