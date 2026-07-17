Eurozona, inflazione giugno confermata in frenata al 2,8%

(Teleborsa) - Confermata in frenata l'inflazione dell'Eurozona del mese di giugno. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +2,8% su base tendenziale, in linea con la stima preliminare, rispetto al +3,2% rilevato nel mese precedente.



Su base mensile, si registra un decremento dello 0,1%, come indicato nella prima lettura, rispetto al +0,1% del mese precedente.



L'inflazione core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, è stata confermata al 2,4% su base annua, come da stima preliminare e sotto il mese precedente (2,6%).



La variazione mensile è pari a +0,2%, uguale alla stima iniziale, contro il +0,3% del mese prima.



L'inflazione armonizzata della Zona Euro segna un +2,1% tendenziale, al di sotto della stima preliminare (2,2%) e contro il 2,2% del mese precedente. La variazione mensile è confermata a +0,2% dal +0,3% precedente.







(Foto: © iloveotto/123RF)

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