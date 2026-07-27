Madrid: brillante l'andamento di Logista

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore logistico spagnolo , in guadagno del 2,46% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Logista rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Logista mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 36,13 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 35,35. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 36,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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