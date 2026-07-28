Madrid: scambi al rialzo per Logista
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore logistico spagnolo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Logista mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,95%, rispetto a +3,08% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Le implicazioni di breve periodo di Logista sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 36,96 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 36,22. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 37,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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