Londra: andamento rialzista per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Bene la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , con un rialzo del 2,34%.



Il movimento di Auto Trader Group , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Auto Trader Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,182 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,096. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,268.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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