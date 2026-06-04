Londra: scambi in positivo per Berkeley Group Holdings
(Teleborsa) - Bene l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, con un rialzo dell'1,82%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Berkeley Group Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,46%, rispetto a -2,48% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Berkeley Group Holdings. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Berkeley Group Holdings evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 34,95 sterline. Primo supporto a 34,17. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 33,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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