Londra: rosso per Berkeley Group Holdings
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, che passa di mano con un calo dell'1,98%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Berkeley Group Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di Berkeley Group Holdings si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 33,07 sterline. Supporto stimato a 32,55. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 33,59.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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