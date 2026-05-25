TAP Air Portugal: ricavi in crescita e risultati operativi in netto miglioramento nel primo trimestre

(Teleborsa) - TAP Air Portugal: ricavi in crescita e risultati operativi in netto miglioramento nel Q1 2026



TAP Air Portugal ha aperto il 2026 con una performance solida, registrando ricavi operativi pari a 914,4 milioni di euro, in crescita dell'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il risultato è stato trainato dall'aumento dei ricavi passeggeri, dal miglioramento dei ricavi unitari (PRASK +6,2%), da una capacità in crescita del 3,9% e da un balzo del 31,8% nei ricavi della manutenzione per conto terzi.



Sul fronte operativo, la compagnia ha trasportato 3,7 milioni di passeggeri (+6,4%), operando 27.300 voli (+1,5%). Il load factor ha raggiunto l'83,5%, in aumento di 4,8 punti percentuali, con il Sud America e il Nord America in primo piano, coerentemente con la strategia di rafforzamento del network transatlantico. L'EBITDA ricorrente si è attestato a 95,5 milioni di euro, con un miglioramento di 92,6 milioni rispetto al Q1 2025.



La posizione di liquidità rimane solida a 879,8 milioni di euro, con il rapporto debito netto/EBITDA sceso a 2,2x. Nell'ambito del piano di ristrutturazione, TAP ha avviato la cessione di Cateringpor a Gate Gourmet e la vendita della quota in SPdH a Menzies Aviation Portugal.



Le prenotazioni mostrano un andamento positivo, anche se la compagnia prevede pressioni sui costi del carburante nei prossimi trimestri, da gestire attraverso controllo dei costi e adeguamenti tariffari.

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