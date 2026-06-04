Parigi: scambi al rialzo per LVMH

(Teleborsa) - Balza in avanti la holding francese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,82%.



Lo scenario su base settimanale di LVMH rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico della multinazionale del lusso mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 463,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 473. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 457,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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