Parigi: nuovo spunto rialzista per LVMH
(Teleborsa) - Scambia in profit la holding francese, che lievita dell'1,92%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di LVMH rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve della multinazionale del lusso rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 486,8 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 477,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 496,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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