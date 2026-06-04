Partners Group prevede crescita netta degli AuM per 2026 nonostante recente incertezza

(Teleborsa) - Partners Group , società svizzera di private equity, ha confermato la sua previsione di una domanda lorda da parte di nuovi clienti compresa tra 26 e 32 miliardi di dollari per l'intero anno 2026, supportata da un ampio e visibile portafoglio di opportunità di raccolta fondi attraverso mandati, fondi a scadenza fissa e programmi chiusi tradizionali. Nel contesto della sua piattaforma evergreen, la società prevede che la raccolta di capitali supererà i deflussi nel primo semestre del 2026. Per il secondo semestre del 2026, la società prevede che la crescita complessiva del patrimonio gestito netto (AuM) potrebbe essere rallentata dalla piattaforma evergreen dell'1-2%, con un effetto simile previsto per la crescita complessiva del patrimonio gestito netto per l'intero anno 2027.



Partners Group evidenzia che il settore "ha attraversato un periodo di elevata volatilità nei flussi dei fondi evergreen aperti". Questa tendenza è iniziata nei veicoli di credito privato e si è recentemente estesa al private equity. Due dei fondi evergreen di private equity della società, offerti attraverso il canale di gestione patrimoniale privata, sono stati influenzati da queste dinamiche. Partners Group Global Value SICAV, un fondo evergreen di private equity domiciliato in Lussemburgo, ha registrato un'elevata attività di rimborso nel secondo trimestre 2026, con richieste di rimborso pari a circa il 9,8% del NAV. Inoltre, a seguito della chiusura dell'ultima finestra di offerta pubblica di acquisto a maggio 2026, la società stima che le richieste di riacquisto per un veicolo evergreen di private equity domiciliato nel Delaware saranno leggermente superiori alla soglia del 5% prevista per questo periodo, attestandosi a circa il 6% del NAV. Inoltre, stima che altri tre fondi evergreen maturi, con una dimensione complessiva di 9,7 miliardi di dollari, provenienti principalmente da investitori istituzionali, registreranno rimborsi nel secondo trimestre compresi tra il 3,5% e il 5%.



"Le caratteristiche di liquidità sono progettate per proteggere gli investitori a lungo termine e per garantire che i rendimenti continuino a essere determinati dalla qualità degli asset privati ??sottostanti, piuttosto che dalle dinamiche di flusso a breve termine - ha detto il CEO David Layton - Abbiamo un solido portafoglio sottostante di società di alta qualità che stanno attualmente intraprendendo importanti iniziative di creazione di valore con un notevole potenziale di crescita. Riteniamo che le opportunità che si presenteranno nei prossimi periodi per il nostro approccio di investimento trasformativo offriranno risultati di investimento interessanti. Fin dalla loro nascita, i nostri programmi più consolidati hanno generato per i clienti un rendimento superiore di oltre cinque volte all'investimento iniziale".



(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)

Condividi

```