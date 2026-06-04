Pirelli vira al rialzo dopo la smentita del report di Grizzly Research

(Teleborsa) - Pirelli
, produttore italiano di pneumatici quotata su Euronext Milan, annulla la pesante perdita mostrata nelle prime contrattazioni e vira in positivo a Piazza Affari
, dopo che la società ha comunicato
che quanto riportato da Grizzly Research "non corrisponde al vero"
. In una nota, ha ribadito di non produrre pneumatici a fini militari, dicendo che si tratta di una circostanza "già nota e comunicata da tempo alle autorità competenti italiane".
Migliora l'andamento di Pirelli
, che si attesta a 6,18 euro, con un aumento dello 0,73%
, rispetto a un minimo di giornata a 5,31 euro. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 6,47 e successiva a 7,34. Supporto a 5,6.