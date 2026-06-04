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Pirelli vira al rialzo dopo la smentita del report di Grizzly Research

Finanza
Pirelli vira al rialzo dopo la smentita del report di Grizzly Research
(Teleborsa) - Pirelli, produttore italiano di pneumatici quotata su Euronext Milan, annulla la pesante perdita mostrata nelle prime contrattazioni e vira in positivo a Piazza Affari, dopo che la società ha comunicato che quanto riportato da Grizzly Research "non corrisponde al vero". In una nota, ha ribadito di non produrre pneumatici a fini militari, dicendo che si tratta di una circostanza "già nota e comunicata da tempo alle autorità competenti italiane".

Migliora l'andamento di Pirelli, che si attesta a 6,18 euro, con un aumento dello 0,73%, rispetto a un minimo di giornata a 5,31 euro. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 6,47 e successiva a 7,34. Supporto a 5,6.
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