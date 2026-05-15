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/ USA, Produzione industriale (YoY) in aprile
USA, Produzione industriale (YoY) in aprile
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15 maggio 2026 - 15.20
USA,
Produzione industriale in aprile su base annuale (YoY) +1,4%
, in aumento rispetto al precedente +0,7%.
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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