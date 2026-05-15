Milano 15:47
49.024 -2,05%
Nasdaq 15:47
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Dow Jones 15:47
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Londra 15:47
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Francoforte 15:47
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USA, Produzione industriale (YoY) in aprile

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USA, Produzione industriale (YoY) in aprile
USA, Produzione industriale in aprile su base annuale (YoY) +1,4%, in aumento rispetto al precedente +0,7%.

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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