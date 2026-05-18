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Produzione industriale Cina (YoY) in aprile

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Produzione industriale Cina (YoY) in aprile
Cina, Produzione industriale in aprile su base annuale (YoY) +4,1%, in calo rispetto al precedente +5,7% (la previsione era +6%).
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