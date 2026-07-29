Cointreau, vendite in recupero nel 1° trimestre spinte dal cognac

(Teleborsa) - Vendite in crescita per Remy Cointreau nel primo trimestre fiscale chiuso al 30 giugno, che fa registrare complessivamente un aumento delle vendite dell'1,1% a 223,2 milioni di euro (crescita organica +1,3%). In particolare va segnalata la solida crescita organica delle vendite di cognac (+7,7%) a 141,9 milioni di euro, sostenute dalla forte crescita in Asia, che hanno compensato il limitato calo in Nord America e la performance in 0ina che risulta in linea con le attese.



Più in generale, la divisione Liquori e Spiriti ha registrato un calo del 7,7% a 86,2 milioni (-6,6% a livello organico) per effetto del calo nelle Americhe e della performance mista in Europa.

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