Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 4/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno
Seduta rialzista quella per il Dow Jones 30, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 51.561,9.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 51.853,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 50.978,7. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 52.728,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)