Milano 4-giu
50.174 0,00%
Nasdaq 4-giu
30.408 -0,53%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 4-giu
10.360 0,00%
Francoforte 4-giu
24.945 0,00%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 4/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 4/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno

Seduta rialzista quella per il Dow Jones 30, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 51.561,9.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 51.853,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 50.978,7. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 52.728,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```