Bitcoin perde smalto: capitali in fuga verso AI e IPO megacap mentre il rally si spegne

(Teleborsa) - Bitcoin è sceso sotto i 60.000 dollari per la prima volta da ottobre 2024, estendendo il suo forte calo e confermando un cambio di fase per il mercato delle criptovalute, sempre più penalizzato dal confronto con i settori legati all’intelligenza artificiale e alle grandi IPO tecnologiche.



La principale criptovaluta ha perso fino al 6% nelle contrattazioni a New York, toccando quota 59.770 dollari. Il ribasso si inserisce in una correzione più ampia: Bitcoin ha perso circa il 15% nell’ultima settimana e circa un terzo del suo valore dall’inizio del 2026, segnando la peggior performance di inizio anno da almeno un decennio.



Il quadro è peggiorato anche per fattori strutturali. I capitali stanno progressivamente abbandonando il settore crypto, attratti dal boom dei titoli legati all’intelligenza artificiale e da una nuova ondata di quotazioni di alto profilo, tra cui quelle collegate a realtà come SpaceX, che stanno drenando liquidità dal mercato degli asset digitali.



A pesare ulteriormente è il cambiamento nella natura stessa del Bitcoin: secondo gli analisti, l’ingresso di grandi investitori istituzionali, ETF e strumenti derivati ha ridotto alcune delle caratteristiche che lo rendevano unico, come l’elevata volatilità e la bassa correlazione con altri asset. Negli ultimi anni, infatti, il Bitcoin si è spesso mosso in linea con i mercati azionari, in particolare con l’indice S&P 500.



Nel complesso, mentre Bitcoin resta ben lontano dai massimi superiori ai 125.000 dollari toccati alla fine del 2024, il mercato sembra oggi affrontare una nuova fase in cui l’attenzione degli investitori si è spostata altrove, verso l’intelligenza artificiale e le grandi operazioni di mercato del settore tecnologico.



Anche le altre criptovalute hanno seguito il ribasso di Bitcoin: Ether è sceso fino al 12,8%, ai minimi da aprile 2025, mentre XRP, Solana e Dogecoin hanno perso oltre il 5%.

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