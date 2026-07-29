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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 28/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 28/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Seduta molto negativa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,93%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 95,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 79,04. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 73,62.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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