Cina, Moonshot AI si prepara a raccogliere fondi pre-IPO a Hong Kong

La valutazione potrebbe raggiungere i 50 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Moonshot AI, azienda cinese specializzata in intelligenza artificiale, si sta preparando ad avviare ad agosto le trattative per un ultimo round di finanziamento prima della quotazione a Hong Kong, che potrebbe portarla a ottenere una valutazione che potrebbe raggiungere i 50 miliardi di dollari. Lo ha riportato Bloomberg citando fonti vicine alla vicenda.



Il laboratorio cinese di intelligenza artificiale dovrebbe chiudere nei prossimi giorni un round di finanziamento iniziato quest'estate con una valutazione di 31,5 miliardi di dollari. Una volta finalizzato, Moonshot intende avviare immediatamente le trattative con potenziali investitori per un ulteriore aumento di capitale, hanno aggiunto le fonti. Questo dovrebbe rappresentare l'ultimo afflusso di capitali per Moonshot prima di una offerta pubblica iniziale (IPO) entro la fine dell'anno.



Tra gli attuali investitori di Moonshot figurano i leader tecnologici cinesi Meituan e Tencent Holdings, le società di venture capital IDG Capital, HSG e ZhenFund, e le società statali China Mobile e il Fondo di investimento per l'industria dell'IA di Pechino.

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