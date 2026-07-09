Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'8/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio
Seduta molto negativa per l'Eurostoxx 50, che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,82%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 6.343. Primo supporto visto a 6.136. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 6.066.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)