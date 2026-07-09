Milano 9:58
52.200 +0,74%
Nasdaq 8-lug
29.253 +0,27%
Dow Jones 8-lug
52.348 -1,09%
Londra 9:58
10.433 -0,53%
25.016 +0,48%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'8/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'8/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio

Seduta molto negativa per l'Eurostoxx 50, che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,82%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 6.343. Primo supporto visto a 6.136. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 6.066.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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