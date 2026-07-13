Patrimonio record e più diversificato per le famiglie italiane a circa 6.500 miliardi nel 2025

Ricchezza record per gli italiani e scelte più varie, aumenta il peso degli investimenti finanziari e degli strumenti assicurativi

(Teleborsa) - Con oltre 1.600 miliardi di euro di ricchezza finanziaria aggiuntiva in sei anni, le famiglie italiane portano il patrimonio complessivo a un record di quasi 6.500 miliardi, con una crescita del 35% rispetto al 2020.



Altrettanto significativa è l'evoluzione del modo con cui si risparmia: la liquidità - si legge nel rapporto Fabi - resta tra i principali punti di riferimento, ma aumenta anche il peso degli investimenti finanziari e degli strumenti assicurativi, delineando un patrimonio più ampio e maggiormente diversificato rispetto al 2020.



Il valore delle azioni detenute dalle famiglie passa da 973,9 a 2.077,2 miliardi, con un incremento di 1.103,3 miliardi (+113%). Crescono anche i titoli, che aumentano da 247,6 a 523,6 miliardi (+275,9 miliardi; +111%), e i fondi comuni, che salgono da 689,1 a 901,9 miliardi (+212,8 miliardi; +30,8%).



Si tratta di consistenze patrimoniali che riflettono non soltanto gli investimenti effettuati dalle famiglie nel periodo, ma anche l’andamento dei mercati finanziari, che ha contribuito alla valorizzazione delle attività già presenti nei portafogli. La liquidità continua, comunque, a rappresentare una componente fondamentale del patrimonio delle famiglie. Tra il 2020 e il 2025 i biglietti e i depositi aumentano complessivamente da 1.556,3 a 1.603 miliardi, con una crescita di 46,7 miliardi (+3%). L’incremento è riconducibile soprattutto ai conti correnti, cresciuti di 53,7 miliardi (+4,8%), mentre gli altri depositi diminuiscono di 7 miliardi (-1,6%).



Focalizzandosi sul solo confronto tra il 2024 e il 2025, si conferma la crescita della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane anche nell’ultimo anno, che aumenta di 446,3 miliardi (+7%). Le azioni registrano la crescita più consistente, salendo di 292,9 miliardi (+16,4%). Seguono i fondi comuni, che crescono di 58,1 miliardi (+6,9%), le polizze assicurative, in aumento di 46 miliardi (+4,1%), e i titoli di Stato e altre obbligazioni, che salgono di 27,7 miliardi (+5,6%). Più contenuta, invece, la crescita della liquidità. Conti correnti e depositi aumentano di 23,5 miliardi (+1,5%). L’incremento è determinato esclusivamente dai conti correnti (+34,8 miliardi), mentre gli altri depositi registrano una contrazione di 11,4 miliardi, segnalando una preferenza per strumenti immediatamente disponibili piuttosto che per forme di risparmio immobilizzate nel tempo.

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