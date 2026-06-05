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Insmed in discesa a New York

Migliori e peggiori
Insmed in discesa a New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che soffre con un calo del 9,97%.

La tendenza ad una settimana di Insmed è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 90,54 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 101,7. Il peggioramento di Insmed è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 86,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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