Milano 11:41
50.207 +0,07%
Nasdaq 4-giu
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Dow Jones 4-giu
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Londra 11:41
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Francoforte 11:41
24.967 +0,09%

Londra: performance negativa per Halma

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Halma
Rosso per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, che sta segnando un calo del 2,09%.
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