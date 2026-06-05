Londra: scambi negativi per Halma

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , che passa di mano con un calo del 2,09%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Halma rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Halma è in rafforzamento con area di resistenza vista a 48,35 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,43. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 49,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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