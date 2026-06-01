Londra: brillante l'andamento di Halma

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,92%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Halma più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Halma rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 47,91 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 47,53. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```