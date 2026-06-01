Londra: brillante l'andamento di Halma
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,92%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Halma più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Halma rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 47,91 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 47,53. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,29.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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