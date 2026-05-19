Madrid: balza in avanti Indra

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,10%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Indra più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 52,62 Euro, mentre i supporti sono stimati a 49,76. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 55,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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