New York: brillante l'andamento di Amgen

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società farmaceutica , in guadagno del 2,56% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amgen rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico della compagnia farmaceutica statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 357 USD, mentre il primo supporto è stimato a 350. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 364.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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