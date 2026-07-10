Piazza Affari: andamento negativo per NewPrinces

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo agroalimentare italiano , che presenta una flessione del 3,14% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a NewPrinces rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di NewPrinces mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 16,76 Euro. Rischio di discesa fino a 16,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 17,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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